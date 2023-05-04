В Госдуме не связывают провал контрнаступления ВСУ с окончанием СВО
Возможная неудача Вооруженных сил Украины при контрнаступлении не будет означать завершение Россией специальной военной операции. Так оценил перспективы дальнейшего развития ситуации депутат Госдумы РФ, бывший самопровозглашённый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай.
В интервью «Парламентской газете» он не исключил, что российские вооруженные силы способны обескровить ВСУ, которые рискуют потерять управление. Однако даже в этом случае спецоперация не будет окончена до достижения определённых целей, подчеркнул Бородай. При этом он не конкретизировал их.
Ранее Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что ВСУ смогут продержаться максимум до осени текущего года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- СМИ: Укравший жилетку Князя экс-лидер «Коррозии металла» избил женщину
- Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости
- Депутат Хинштейн требует запретить любые бепилотники на время спецоперации
- Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоят США
- Песков: Путин не будет выступать с обращением из-за атаки на Кремль
- В Госдуме не связывают провал контрнаступления ВСУ с окончанием СВО
- В Кремле ответили на вопрос о реакции России на атаку беспилотниками
- Нидерланды пообещали продолжить поставки оружия Украине
- Путин выступит на параде Победы 9 мая
- Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru