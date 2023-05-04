В Госдуме не связывают провал контрнаступления ВСУ с окончанием СВО

В интервью «Парламентской газете» он не исключил, что российские вооруженные силы способны обескровить ВСУ, которые рискуют потерять управление. Однако даже в этом случае спецоперация не будет окончена до достижения определённых целей, подчеркнул Бородай. При этом он не конкретизировал их.

Ранее Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что ВСУ смогут продержаться максимум до осени текущего года.

