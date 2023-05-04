В Госдуме не связывают провал контрнаступления ВСУ с окончанием СВО

Возможная неудача Вооруженных сил Украины при контрнаступлении не будет означать завершение Россией специальной военной операции. Так оценил перспективы дальнейшего развития ситуации депутат Госдумы РФ, бывший самопровозглашённый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай.

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В интервью «Парламентской газете» он не исключил, что российские вооруженные силы способны обескровить ВСУ, которые рискуют потерять управление. Однако даже в этом случае спецоперация не будет окончена до достижения определённых целей, подчеркнул Бородай. При этом он не конкретизировал их.

Ранее Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что ВСУ смогут продержаться максимум до осени текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
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