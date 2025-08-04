СМИ: Нетаньяху рассматривает военный способ освобождения заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может использовать военный путь для освобождения заложников в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал ABC.

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«Биньямин Нетаньяху продвигает "военное решение" для освобождения остающихся заложников», - отмечает СМИ, ссылаясь на израильского чиновника.

Ранее главы МИД 27 стран призвали Израиль прекратить военные действия в Газе и возобновить допуск гуманитарной помощи в анклав. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман обратил внимание, что в заявлении государств «нет ни одного слова давления на [палестинское движение] ХАМАС», и призыв подрывает переговорный процесс, поощряя затягивание конфликта, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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