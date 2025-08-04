В Екатеринбурге при пожаре в гаражном комплексе пострадали более 150 машин
Более двадцати автомобилей сгорели, еще более ста были повреждены в результате пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Накануне в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад загорелся гаражный комплекс на последнем этаже пятиэтажного здания. Огонь локализовали на площади 700 квадратных метров, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
«Сгорели 24 легковых автомобиля, повреждены 130 легковых автомобиля, два квадроцикла, кровля здания гаражного комплекса», - указали в МЧС.
В борьбе с огнем задействовали 55 человек и 19 единиц техники. Специалисты уже завершили проливку и разбор конструкций.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки транспортного средства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru