Умер космонавт Талгат Мусабаев

Летчик-космонавт Талгат Мусабаев умер в возрасте 74 лет, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с этим направил телеграмму с соболезнованиями. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

«Талгат Амангельдиевич - герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики», - подчеркнул президент Казахстана.

Талгат Мусабаев родился в 1951 году в селе Каргалы Алма-Атинской области. Летчика призвали на действительную военную службу и зачислили кандидатом в космонавты-исследователи 4 группы отряда космонавтов в 1991 году. Мусабаев совершил полеты в космос в 1994, 1998, 2001 годах. Специалист в том числе был командиром первой российской экспедиции посещения Международной космической станции, всего он провел в космосе 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Мусабаев имеет звания Народного Героя Казахстана и Героя России.

Ранее на 83-м году жизни умер Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, пишет Ura.ru.

