СМИ: У Трампа наблюдаются признаки когнитивных проблем
Странные заявления президента США Дональда Трампа в ходе его публичных выступлений могут свидетельствовать о когнитивных проблемах. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные экспертов.
Как отметил старший преподаватель кафедры психологии Корнелльского университета и кафедры психиатрии Медицинского центра Вейля Корнелла Гарри Сигал, Трамп «отвлекается, не подумав» и резко меняет темы разговора. Также политик использует конфабуляции - «берет идею или что-то, что уже произошло, и добавляет то, чего еще не было».
Издание также привело слова психолога и писателя Джона Гартнера, который отметил наличие у американского президента «классических признаков деменции». Специалист спрогнозировал, что далее состояние Трампа будет ухудшаться.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о наличии у президента США возрастных изменений психики и ухудшении его когнитивных функций, пишет Ura.ru.
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