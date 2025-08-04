В Ленобласти автобус с туристами столкнулся с грузовым составом на переезде
Рейсовый автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога.
По ее данным, ДТП произошло в 06.11, водитель автобуса при исправно работающей сигнализации выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния аварии избежать не удалось.
«Схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, двое из них смертельно», - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ЧП произошло на регулируемом переезде станции Инема. Автобус перевозил туристов.
По данным СМИ, транспортное средство следовало из Кеми в Ярославль, в нем находились 37 пассажиров.
Ранее в Смидовичском районе Еврейской автономной области сошли с рельсов шесть вагонов с дизельным топливом, утечек и пострадавших не было, пишет Ura.ru.
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