Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ по заработанным за время карьеры деньгам. Об этом пишет портал Sportrac.

По его данным, 39-летний россиянин заработал всего $161,72 млн. На второй строчке рейтинга находится форвард «Питтсбург Пингвинз» канадец Сидни Кросби с $155,89 млн. Третье место занял российский нападающий клуба из Питтсбурга Евгений Малкин ($146,87 млн).

Как ожидается, до конца контракта Овечкина с «Вашингтон Кэпиталс» в новом сезоне сумма заработанного хоккеистом вырастет до $171,22 млн.

Между тем издание The Athletic опубликовало список из 16 хоккеистов, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ, в перечень попали в том числе Малкин и Овечкин, пишет Ura.ru.

