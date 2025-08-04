Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ по заработанным за время карьеры деньгам. Об этом пишет портал Sportrac.
По его данным, 39-летний россиянин заработал всего $161,72 млн. На второй строчке рейтинга находится форвард «Питтсбург Пингвинз» канадец Сидни Кросби с $155,89 млн. Третье место занял российский нападающий клуба из Питтсбурга Евгений Малкин ($146,87 млн).
Как ожидается, до конца контракта Овечкина с «Вашингтон Кэпиталс» в новом сезоне сумма заработанного хоккеистом вырастет до $171,22 млн.
Между тем издание The Athletic опубликовало список из 16 хоккеистов, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ, в перечень попали в том числе Малкин и Овечкин, пишет Ura.ru.
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