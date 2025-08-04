В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания Биев

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области Владимир Биев погиб. Об этом сообщил его отец Илья Биев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С нескончаемой болью и страшным осознанием сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев… закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах», - написал мужчина.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по региону, смерть не носит криминального характера. В следственном отделе по городу Миасс устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Владимиру Биеву было 22 года. Молодого политика выдвинули кандидатом в Заксобрание по округу №9 от партии «Новые люди», пишет Ura.ru.

