Над Россией уничтожили 61 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 61 беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа... уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, 18 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Крыма, 12 – над Воронежской областью, восемь – над Белгородской, шесть – над Волгоградской. Кроме того, по два дрона ликвидировали в Брянской и Ростовской областях, по одному – в Московском регионе и Рязанской области.

Ранее на станции Арчеда Волгоградской области остановили движение поездов после падения обломков беспилотника. Никто не пострадал, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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