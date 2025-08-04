Над Россией уничтожили 61 украинский беспилотник

Дома и придворовые территории в Туапсинском районе Краснодарского края освободились от воды

В Волгоградской области отразили атаку БПЛА на энергетические и железнодорожные объекты

США введут санкции против РФ, если к 8 августа не будет перемирия с Украиной

Закрытые после землетрясения на Камчатке маршруты открывают для туристов

Австралию накрыл рекордный за 40 лет снегопад