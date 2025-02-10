В Госдуме назвали Зеленского безумцем после заявления о перемирии

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях прекращения конфликта в 2025 году, сообщает РИА Новости.

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По словам парламентария, украинский лидер намерен затянуть военный конфликт и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Шеремет отметил, что Зеленский мог не допустить военного конфликта.

Ранее президент Украины заверил, что для завершения конфликта в 2025 году есть все возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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