По словам парламентария, украинский лидер намерен затянуть военный конфликт и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Шеремет отметил, что Зеленский мог не допустить военного конфликта.

Ранее президент Украины заверил, что для завершения конфликта в 2025 году есть все возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

