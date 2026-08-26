В Госдуме оценили последствия удаления российских приложений из App Store

За последние месяцы компании Apple и Google удалили из своих цифровых магазинов несколько популярных российских сервисов, включая мессенджер «Макс» и продукты экосистемы VK. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, насколько серьёзно эти ограничения повлияли на отечественную IT-индустрию.

По словам парламентария, действия западных корпораций действительно создают дополнительные сложности для выхода российских разработчиков на международные рынки. Однако внутри страны бизнес уже полностью адаптировался к новым условиям. Крупнейшие банки, операторы связи и технологические компании внедрили альтернативные механизмы установки программ на устройства пользователей.