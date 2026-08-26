В Госдуме оценили последствия удаления российских приложений из App Store
За последние месяцы компании Apple и Google удалили из своих цифровых магазинов несколько популярных российских сервисов, включая мессенджер «Макс» и продукты экосистемы VK. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, насколько серьёзно эти ограничения повлияли на отечественную IT-индустрию.
По словам парламентария, действия западных корпораций действительно создают дополнительные сложности для выхода российских разработчиков на международные рынки. Однако внутри страны бизнес уже полностью адаптировался к новым условиям. Крупнейшие банки, операторы связи и технологические компании внедрили альтернативные механизмы установки программ на устройства пользователей.
Свинцов выразил уверенность, что существенного вреда отечественному бизнесу нанести не удалось. Все ключевые игроки рынка нашли рабочие решения для обеспечения доступа граждан к необходимым сервисам в полном объеме и без App Store.
Платформа VK подает в суд на Apple за удаленные приложения, чтобы обозначить свою позицию публично, но пока решения российских судов будут игнорироваться, ранее сообщил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
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