В Госдуме оценили последствия удаления российских приложений из App Store

За последние месяцы компании Apple и Google удалили из своих цифровых магазинов несколько популярных российских сервисов, включая мессенджер «Макс» и продукты экосистемы VK. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, насколько серьёзно эти ограничения повлияли на отечественную IT-индустрию.

По словам парламентария, действия западных корпораций действительно создают дополнительные сложности для выхода российских разработчиков на международные рынки. Однако внутри страны бизнес уже полностью адаптировался к новым условиям. Крупнейшие банки, операторы связи и технологические компании внедрили альтернативные механизмы установки программ на устройства пользователей.

VK подала иск против Apple из-за удаления своих приложений

Свинцов выразил уверенность, что существенного вреда отечественному бизнесу нанести не удалось. Все ключевые игроки рынка нашли рабочие решения для обеспечения доступа граждан к необходимым сервисам в полном объеме и без App Store.

Платформа VK подает в суд на Apple за удаленные приложения, чтобы обозначить свою позицию публично, но пока решения российских судов будут игнорироваться, ранее сообщил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

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ФОТО: Бизнес Online/ТАСС
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