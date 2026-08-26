Названа дата выхода игры «Ведьмак-4»
Выход четвертой части видеоигры «Ведьмак» ожидается в 2028 году. Об этом в соцсетях заявил глава компании CD Projekt RED (CDPR) Михал Новаковский.
Отмечается также, что что в ближайшее время компания не намерена раскрывать дополнительные подробности проекта либо показывать геймплей.
Действие новой части развернется спустя несколько лет после финала игры «Ведьмак-3: Дикая охота». Центральным персонажем станет Цири — дочь императора Эмгыра вар Эмрейса и приемная дочь главного героя трех предыдущей частей «Ведьмака» Геральта.
Игра станет первой частью новой трилогии, которая будет посвящена приключениям Цири. В сериале роль Цири воплотила Фрейя Аллан.
Кроме того, CDPR работает над дополнением «Баллад прошлого» к «Ведьмаку-3». Ожиданется, что они будут выпущены в 2027 году. Подробности будут раскрыты в Кельне на предстоящей на выставке Gamescom. На ней также покажут новые игры «Gears of War: E-Day», «Final Fantasy VII Revelation», «Silent Hill: Townfall», «Game of Thrones: War for Westeros» и другие.
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева заявила, что творчество автора фэнтези-саги «Ведьмак» Анджея Сапковского повлияло на развитие жанра фэнтези в целом и славянского фэнтези в частности.
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