В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана

Анна Каменева работала доцентом на кафедре экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ. В сообщении на сайте факультета коллеги выразили скорбь в связи с невосполнимой утратой для научного сообщества, студентов и преподавателей.

Супруг погибшей Гаджи Махачев занимал должность вице-премьера Дагестана и был депутатом Государственной думы. Он погиб в 2013 году в дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

