В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана
В Московской области произошло жестокое убийство 43-летней Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Тело женщины с резаной раной шеи обнаружили в доме в деревне Жуковка, сообщает РЕН ТВ.
На месте преступления следователи нашли следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы. По подозрению в совершении преступления задержан приятель 17-летнего сына погибшей женщины. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и мотив злоумышленника.
Анна Каменева работала доцентом на кафедре экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ. В сообщении на сайте факультета коллеги выразили скорбь в связи с невосполнимой утратой для научного сообщества, студентов и преподавателей.
Супруг погибшей Гаджи Махачев занимал должность вице-премьера Дагестана и был депутатом Государственной думы. Он погиб в 2013 году в дорожно-транспортном происшествии на Кутузовском проспекте в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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