Урожай кофе в Бразилии пострадал при сильных ливнях, из-за чего достать хорошие зерна арабики может стать сложнее для производителей премиум-кофе и их клиентов, пишет Bloomberg. Осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество, что привело к сокращению доступности зерен. Качественная арабика требует определенных условий выращивания. Ливни смыли кофейные ягоды с деревьев, а оставшиеся вымокли, либо подверглись заражению. Это может привести к появлению плесневелых и затхлых привкусов. Чантурия объяснил, как устроена динамика цен на кофейном рынке и почему не стоит безоговорочно верить громким заголовкам.

«Кофе — биржевой товар и котировки ежесекундно находятся в движении, подвергаясь давлению тех или иных новостных поводов. Сегодня какая-то экспертная оценка заявит о проблемах с будущим урожаем и цены пойдут вверх, завтра очередная уточненная экспертная оценка опровергнет предыдущие прогнозы и цены пойдут вниз и вот на этих колебаниях спекулянты зарабатывают огромные деньги. Поэтому ко всем таким новостям нам, потребителям, надо относиться взвешенно, без драматизма. Для нас все эти информационные поводы не имеют прямого сиюминутного значения. Реагировать на каждый такой всплеск или падение стоимости кофе на бирже не имеет смысла, главное понимать долгосрочные позиции цены. И вот тут стоит отметить, что уже на протяжении последних двух лет мы живём в условиях довольно высоких цен на кофе. А сегодняшние котировки хоть и высокие, но не критические: в прошлом году цены были значительно выше», — сказал собеседник НСН.

По его словам, кофе маловероятно ещё сильнее вырастет в цене.

«На сегодняшний момент у участников рынка нет каких‑то серьезных опасений, что кофе подорожает ещё сильнее. В последнее десятилетие мы вошли в полосу дисбаланса спроса и предложения: спрос сильно вырос по всему миру, а объёмы производства не успевали за этим ростом. Поэтому сейчас во многих кофепроизводящих странах проводятся работы по наращиванию производства, расширяются плантации, растут инвестиции в эту сферу. Считается, что уже через пару лет объём предложения будет достаточно хорошим. И как следствие, ожидается, что на этом фоне ценовой коридор немного опустится. Конечно, это не отменяет того факта, что те или иные природные катаклизмы будут влиять на стоимость кофе, однако, при высоком объеме предложения чувствительность рынка к таким новостям будет ниже», — добавил Чантурия.

Ранее Рамаз Чантурия рассказывал НСН о тенденции отказа от кофе с собой из кофеен у россиян. По его словам, граждане все чаще стали переходить на домашние способы приготовления напитка.

