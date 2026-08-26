«Телефон — искушение»: Психолог объяснила, почему запрет на гаджеты на уроках оправдан
Запрет на использование телефонов на уроках не повлияет на успеваемость детей, сказала НСН Наталья Панфилова.
Телефон — это искушение для детей, особенно для подростков, там содержится очень много информации, которая может отвлечь от урока, поэтому пользоваться им на занятиях не стоит. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.
С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения России, который закрепляет обязанность учащихся не пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. Об этом сообщила пресс-служба министерства. При этом предусмотрены исключения: воспользоваться телефоном можно в случае угрозы жизни или здоровью учащихся и сотрудников школы, а также при возникновении других чрезвычайных и экстренных ситуаций. Панфилова отметила, что это позволит убрать один из самых сильных отвлекающих от занятий факторов.
«Телефон — это действительно искушение, там очень много информации, которая может отвлечь от урока, особенно это касается подростков. Уже сейчас во многих школах сдают телефоны перед уроком, а после урока забирают обратно. Педагоги делают это не для того, чтобы повысить свою значимость, а для того, чтобы не было искушения где-то под партой что-то посмотреть в телефоне и отвлечься от урока. С другой стороны, дети начинают отвлекаться, когда им урок не очень интересен», — сказала Панфилова.
Собеседница НСН добавила, что успеваемость школьников не пострадает, если забрать у них телефоны, — все будет зависеть от подачи материала педагогом и от требований учителя к ученикам.
«Успеваемость будет зависеть от того, какие требования будет предъявлять учитель, как он будет строить урок и насколько заинтересует детей своим предметом, чтобы они читали какую-то дополнительную литературу вне занятий. Здесь очень ярко проявится талант педагога, насколько он может работать с искусственным интеллектом, своими знаниями и подачей материала. Это то, где мы, наверное, никогда не проиграем искусственному интеллекту», — отметила она.
Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург заявил, что талант учителя заключается в умении интегрировать использование гаджетов в образование.
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