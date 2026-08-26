Телефон — это искушение для детей, особенно для подростков, там содержится очень много информации, которая может отвлечь от урока, поэтому пользоваться им на занятиях не стоит. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения России, который закрепляет обязанность учащихся не пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. Об этом сообщила пресс-служба министерства. При этом предусмотрены исключения: воспользоваться телефоном можно в случае угрозы жизни или здоровью учащихся и сотрудников школы, а также при возникновении других чрезвычайных и экстренных ситуаций. Панфилова отметила, что это позволит убрать один из самых сильных отвлекающих от занятий факторов.

«Телефон — это действительно искушение, там очень много информации, которая может отвлечь от урока, особенно это касается подростков. Уже сейчас во многих школах сдают телефоны перед уроком, а после урока забирают обратно. Педагоги делают это не для того, чтобы повысить свою значимость, а для того, чтобы не было искушения где-то под партой что-то посмотреть в телефоне и отвлечься от урока. С другой стороны, дети начинают отвлекаться, когда им урок не очень интересен», — сказала Панфилова.