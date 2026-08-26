В Подольске девочка получила удар током от холодильника в магазине

Семилетняя девочка оказалась в реанимации после удара током в продуктовом магазине подмосковного Подольска. Ребенок находился в торговом зале вместе с отцом и подошел к холодильнику с мороженым, когда электроприбор внезапно дал мощный разряд, сообщает РЕН ТВ.

Отец немедленно вызвал скорую помощь, пострадавшую госпитализировали с диагнозом аритмия. Медики оказали необходимую помощь и уже выписали ребенка домой, где она продолжает восстановление.

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По предварительным данным, от более серьезных последствий девочку спасли резиновые сапоги, которые были на ней в момент инцидента.

Несмотря на произошедшее, магазин продолжил работать в обычном режиме, а опасное оборудование осталось в торговом зале. Специалист выявил грубые нарушения требований безопасности — розетка была привязана хомутом к металлическому столбу вместо скрытой проводки с заземлением. Пресс-служба торговой сети заявила, что по записям камер наблюдения ребенок не подходил к проблемным ларькам.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия, прокуратура организовала дополнительную проверку. Правоохранители проводят осмотр места инцидента и устанавливают все обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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