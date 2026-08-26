В Подольске девочка получила удар током от холодильника в магазине

Семилетняя девочка оказалась в реанимации после удара током в продуктовом магазине подмосковного Подольска. Ребенок находился в торговом зале вместе с отцом и подошел к холодильнику с мороженым, когда электроприбор внезапно дал мощный разряд, сообщает РЕН ТВ.

Отец немедленно вызвал скорую помощь, пострадавшую госпитализировали с диагнозом аритмия. Медики оказали необходимую помощь и уже выписали ребенка домой, где она продолжает восстановление.