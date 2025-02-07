Трамп потребовал от Зеленского гарантии по выделенным США средствам

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность получения эквивалента средств, вложенных американскими налогоплательщиками. Он подчеркнул, что Вашингтон требует гарантий и ожидает завершения конфликта.

По его словам, Вашингтон ожидает определенных гарантий со стороны Киева, поскольку Штаты уже вложили значительные суммы. Глава Белого дома также отметил, что многие страны на протяжении долгого времени пользовались щедростью США, однако, по его словам, теперь такая политика изменится.

Трамп допустил возможность встречи с Путиным

Ранее Трамп предложил Украине рассмотреть вариант обмена военной и финансовой помощи на поставки редкоземельных металлов и других стратегических ресурсов.

Зеленский поддержал предложение о сотрудничестве в этой сфере, отметив, что Киев готов к переговорам с западными партнерами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры