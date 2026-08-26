В «Газпром Арене» предупредили о мошенничестве из-за концертов Уэста

Представители арены подчеркнули, что любая актуальная информация о концертах может публиковаться исключительно на официальных ресурсах организатора мероприятия — компании Say Agency. Все изменения в графике работы самой площадки будут оперативно размещаться на сайте «Газпром Арены».

В пресс-службе отметили, что любые сведения, появляющиеся на сторонних ресурсах и не подтвержденные указанными каналами коммуникации, следует расценивать как недостоверные. Злоумышленники могут использовать непроверенные данные для обмана фанатов и продажи несуществующих билетов.

Между тем появилась информация, что «Газпром Арена» допустила проведение концерта Канье Уэста с переносом дат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

