В «Газпром Арене» предупредили о мошенничестве из-за концертов Уэста
Администрация «Газпром Арены» обратилась к поклонникам американского рэпера Канье Уэста с предупреждением об активизации мошенников на фоне ажиотажа вокруг предстоящих выступлений в Санкт-Петербурге, передает RT.
Представители арены подчеркнули, что любая актуальная информация о концертах может публиковаться исключительно на официальных ресурсах организатора мероприятия — компании Say Agency. Все изменения в графике работы самой площадки будут оперативно размещаться на сайте «Газпром Арены».
В пресс-службе отметили, что любые сведения, появляющиеся на сторонних ресурсах и не подтвержденные указанными каналами коммуникации, следует расценивать как недостоверные. Злоумышленники могут использовать непроверенные данные для обмана фанатов и продажи несуществующих билетов.
Между тем появилась информация, что «Газпром Арена» допустила проведение концерта Канье Уэста с переносом дат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Запашный: Российский цирк сохранил всех зарубежных партнеров
- MSC приостановила работу в Новороссийске после атаки БПЛА
- В Госдуме оценили последствия удаления российских приложений из App Store
- В «Газпром Арене» предупредили о мошенничестве из-за концертов Уэста
- «Телефон — искушение»: Психолог объяснила, почему запрет на гаджеты на уроках оправдан
- В Подольске девочка получила удар током от холодильника в магазине
- Маркетплейсы против офлайн‑сетей: Где выгоднее и безопаснее покупать смартфоны
- Названа дата выхода игры «Ведьмак-4»
- В Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана
- Россиянам объяснили, когда ждать снижения цен на кофе