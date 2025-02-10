Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ при гарантиях безопасности от США

Так он ответил на вопрос о готовности к прямым переговорам с президентом РФ. Также Зеленский заверил, что для завершения конфликта в текущем году есть все возможности. Он призвал президента США совместно с Евросоюзом усилить давление на Москву, в первую очередь с помощью санкций.

Ранее стало известно, что Зеленский готов отдать полезные ископаемые США ради гарантий безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

