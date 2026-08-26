MSC приостановила работу в Новороссийске после атаки БПЛА

Крупнейшая мировая контейнерная компания Mediterranean Shipping Co (MSC) приостановила прием новых заказов в российский порт Новороссийск и из него. Решение принято после атаки беспилотного летательного аппарата на контейнеровоз MSC ULSAN III, следовавший в этот порт, передает РБК со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

В официальном уведомлении для клиентов компания не уточнила точную дату инцидента, но сообщила о мониторинге ситуации. Представители перевозчика рекомендовали грузоотправителям обращаться в российское представительство для обсуждения альтернативных вариантов доставки импортных и экспортных грузов до возобновления регулярных рейсов.

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Несмотря на приостановку работы в Новороссийске, MSC продолжает осуществлять перевозки через Санкт-Петербург и другие российские порты. Сотрудник петербургского офиса компании подтвердил агентству факт временного прекращения деятельности в черноморском порту.

В Черном море дроны 22 августа атаковали контейнеровоз турецкой судоходной компании Akkon Lines , следовавший в Новороссийск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: FESCO
ТЕГИ:БеспилотникиНовороссийск

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