Запашный: Российский цирк сохранил всех зарубежных партнеров

По словам гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова, цирковое искусство всегда оставалось вне политики, и за последние годы не было потеряно ни одного зарубежного партнера. В составе жюри международных конкурсов присутствуют представители 15 стран мира, половина из которых относятся к числу недружественных государств. Российские артисты остаются крайне востребованными за рубежом.

Впервые с 2022 года артисты Росгосцирка и продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе примут участие в престижном международном фестивале «Золотой Слон», который пройдет в испанском городе Жирона. Главным украшением программы станет номер-трансформация «Русский вальс», во время которого весь манеж превратится в российский триколор.

Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный в разговоре с НСН раскрыл, как будут сотрудничать цирк и театр.

