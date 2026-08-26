Запашный: Российский цирк сохранил всех зарубежных партнеров
Артисты из европейских стран разных жанров с радостью приезжают в Россию на международные фестивали, несмотря на политическую обстановку. Об этом заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в день 107-летия отечественного циркового искусства, передает ОТР.
По словам гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова, цирковое искусство всегда оставалось вне политики, и за последние годы не было потеряно ни одного зарубежного партнера. В составе жюри международных конкурсов присутствуют представители 15 стран мира, половина из которых относятся к числу недружественных государств. Российские артисты остаются крайне востребованными за рубежом.
Впервые с 2022 года артисты Росгосцирка и продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе примут участие в престижном международном фестивале «Золотой Слон», который пройдет в испанском городе Жирона. Главным украшением программы станет номер-трансформация «Русский вальс», во время которого весь манеж превратится в российский триколор.
Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный в разговоре с НСН раскрыл, как будут сотрудничать цирк и театр.
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