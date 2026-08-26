Маркетплейсы против офлайн‑сетей: Где выгоднее и безопаснее покупать смартфоны

Цены на смартфоны на маркетплейсах ниже, плюс розничные сети сами выставляют там свою продукцию. Об этом НСН рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Самым популярным каналом покупки смартфона оказались российские маркетплейсы, через которые заказывают смартфоны 31% опрошенных, пишет ТАСС со ссылкой на опрос «Выберу.ру». При этом 26% предпочитают крупные сетевые офлайн-магазины электроники, а в официальных магазинах производителей телефоны покупают лишь 9%. Подстрешный раскрыл, почему маркетплейсы здесь выигрывают.

«Прежде всего это удобно. Пункты выдачи заказов есть повсеместно. Кроме того, можно почитать обзоры и отзывы других покупателей. Плюс — это более привлекательная цена. Речь тут идёт только про серый импорт. Свой магазин на маркетплейсе может открыть кто угодно, сэкономив на аренде. Это позволяет предложить покупателям более низкие цены. Более того, сами маркетплейсы зачастую выступают как импортёры и продавцы техники, и их ценовое предложение более привлекательно, чем в розничной сети. Розничные сети сами активно пользуются этим каналом продаж, и там их цены зачастую ниже, чем в их собственных офлайн‑магазинах и на сайтах», — раскрыл он.