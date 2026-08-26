Маркетплейсы против офлайн‑сетей: Где выгоднее и безопаснее покупать смартфоны
Константин Подстрешный заявил НСН, что в покупке на маркетплейсе много плюсов, однако важно помнить несколько нюансов, чтобы случайно не приобрести восстановленную модель по цене новой.
Цены на смартфоны на маркетплейсах ниже, плюс розничные сети сами выставляют там свою продукцию. Об этом НСН рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Самым популярным каналом покупки смартфона оказались российские маркетплейсы, через которые заказывают смартфоны 31% опрошенных, пишет ТАСС со ссылкой на опрос «Выберу.ру». При этом 26% предпочитают крупные сетевые офлайн-магазины электроники, а в официальных магазинах производителей телефоны покупают лишь 9%. Подстрешный раскрыл, почему маркетплейсы здесь выигрывают.
«Прежде всего это удобно. Пункты выдачи заказов есть повсеместно. Кроме того, можно почитать обзоры и отзывы других покупателей. Плюс — это более привлекательная цена. Речь тут идёт только про серый импорт. Свой магазин на маркетплейсе может открыть кто угодно, сэкономив на аренде. Это позволяет предложить покупателям более низкие цены. Более того, сами маркетплейсы зачастую выступают как импортёры и продавцы техники, и их ценовое предложение более привлекательно, чем в розничной сети. Розничные сети сами активно пользуются этим каналом продаж, и там их цены зачастую ниже, чем в их собственных офлайн‑магазинах и на сайтах», — раскрыл он.
Однако, его словам, есть неизбежные риски наткнуться на восстановленный смартфон.
«Всегда можно наткнуться на недобросовестного продавца и получить восстановленный телефон. В основном это касается техники Apple. У других брендов такое скорее редкость. Так что нужно смотреть, чтобы продавец был с хорошей репутацией и не был «однодневкой». Из преимуществ розничных сетей остается трейд-ин. Отдельно отмечу, что гораздо чаще серые модели можно встретить в оффлайне», — подытожил он.
При этом тренд на покупку телефона на маркетплейсах, по словам собеседника НСН, устойчивый и будет сохраняться.
«Сейчас новое дыхание получили ушедшие в прошлые радиорынки, вроде «Горбушки», где оплата проходит за наличный расчет. В целом же рост продаж смартфонов на маркетплейсах неизбежен. Даже такие форс-мажоры, как недавние удары по складам, этот тренд изменить не в силах. Маркетплейсы были вынуждены перестроить логистические цепочки, но на цену товаров это не повлияло», — подытожил Подстрешный.
Ранее Подстрешный раскрыл НСН, стоит ли обратить внимание на трендовые смартфоны-«раскладушки». По его словам, складные смартфоны вновь популярны, их стоимость достигает 250 тысяч рублей, но одной из проблем таких устройств является деформация экрана по линии сгиба.
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