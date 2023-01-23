В Германии пообещали скорое решение по передаче танков Leopard Украине

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по передаче танков Leopard Киеву, сообщает ARD.

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«Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было», – заявил глава военного ведомства. Он отметил, что для принятия данного решения властям Германии нужно будет взвесить его положительные и отрицательные стороны.

«Это ответственность, которую несет правительство. Это вопрос безопасности, запрос на то, чтобы не становиться стороной конфликта и одновременно поддержать Украину», – подчеркнул Писториус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков от Запада Украине не способны существенно изменить ситуацию. «Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему», — сказал глава государства.

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ФОТО: РИА Новости
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