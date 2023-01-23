Зеленский заявил, что поставки танков не изменят ситуацию

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что поставки западной военной техники направлены на «мотивацию» Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза могут поставить на Украину куда меньшее число танков Leopard, чем просит Киев. К весне Украина может получить не более 73 боевых машин, а к началу лета – максимум 87, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

