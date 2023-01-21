Экс-глава минобороны ФРГ запретила проверку танков Leopard перед отставкой

Бывшая глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию стоящих на вооружении бундесвера танков Leopard, сообщает немецкий выпуск Business Insider 21 января.

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Министр приняла решение за неделю до своей отставки, отмечает издание. Сообщается, что Ламбрект опасалась, что союзники начнут оказывать более серьезное давление на канцлера Олафа Шольца из-за поставок танков на Украину.

Ранее министры иностранных дел Латвии и Эстонии во главе с коллегой из Литвы призвали Германию начать поставки танков Leopard Украине. Об этом литовский министр Габриэлюс Ландсбергис заявил в Twitter.



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Фото: bundesregierung.de
ТЕГИ:ГерманияУкраинаПоставкиТанки
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