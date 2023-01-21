Экс-глава минобороны ФРГ запретила проверку танков Leopard перед отставкой
Бывшая глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию стоящих на вооружении бундесвера танков Leopard, сообщает немецкий выпуск Business Insider 21 января.
Министр приняла решение за неделю до своей отставки, отмечает издание. Сообщается, что Ламбрект опасалась, что союзники начнут оказывать более серьезное давление на канцлера Олафа Шольца из-за поставок танков на Украину.
Ранее министры иностранных дел Латвии и Эстонии во главе с коллегой из Литвы призвали Германию начать поставки танков Leopard Украине. Об этом литовский министр Габриэлюс Ландсбергис заявил в Twitter.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 014 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 586 / сут.
- Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил о письме с патроном и угрозами
- Экс-глава минобороны ФРГ запретила проверку танков Leopard перед отставкой
- Вертолет эвакуировал пассажиров с аэростата в Сочи
- СМИ: ВСУ сталкиваются с сопротивлением жителей Купянска
- Батарея ЗРК С-300 отработала защиту объектов в Подмосковье
- ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших под Соледаром военных ВСУ
- Общественники призвали запретить московский концерт группы «Би-2»
- В Запорожье усилились боестолкновения между ВСУ и силами РФ
- Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета для вступления в НАТО
- В США недооценили Россию при поддержке Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru