В офисе Зеленского признали, что Украина не может нарастить военное производство

Украина не в состоянии самостоятельно нарастить военное производство, сообщил агентству УНИАН советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк объяснил провал контрнаступления ВСУ долгими поставками западного оружия

По его словам, в конфликте с Россией Киев готов идти до конца, при условии, что в технологическом оснащении армии поможет Запад.

Ранее Подоляк заявил, что на Украине сомневаются в способности противостоять России в долгосрочной перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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