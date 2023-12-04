В офисе Зеленского признали, что Украина не может нарастить военное производство
4 декабря 202301:33
Украина не в состоянии самостоятельно нарастить военное производство, сообщил агентству УНИАН советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, в конфликте с Россией Киев готов идти до конца, при условии, что в технологическом оснащении армии поможет Запад.
Ранее Подоляк заявил, что на Украине сомневаются в способности противостоять России в долгосрочной перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru