В офисе Зеленского признали, что Украина не может нарастить военное производство

По его словам, в конфликте с Россией Киев готов идти до конца, при условии, что в технологическом оснащении армии поможет Запад.

Ранее Подоляк заявил, что на Украине сомневаются в способности противостоять России в долгосрочной перспективе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

