Маск: Поддержка Трампа из-за нападок будет только расти
14 мая 202404:32
Поддержка бывшего американского лидера Дональда Трампа будет только расти, если нападки на него будут выглядеть нечестными для общественности, заявил в соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск.
По его словам, в настоящее время коэффициенты ставок на победу Трампа на выборах указывают на более напряженное соперничество с главой США Джо Байденом.
Ранее миллиардер заявил, что Байден не осознает происходящее вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru