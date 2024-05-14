Маск: Поддержка Трампа из-за нападок будет только расти

По его словам, в настоящее время коэффициенты ставок на победу Трампа на выборах указывают на более напряженное соперничество с главой США Джо Байденом.

Ранее миллиардер заявил, что Байден не осознает происходящее вокруг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

