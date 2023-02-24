В ГА ООН приняли антироссийскую резолюцию «О принципах справедливого мира на Украине»

Это случилось в ходе специальной сессии по Украине. Подготовленный Западом документ поддержали представители 141 государства. Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Мали, Никарагуа, Эритрея выступили против, 32 государства воздержались, среди них Китай.

В ходе голосования были отвергнуты поправки Минска о призыве к переговорам и запрете поставок оружия Украине. ГА ООН подписалась под поддержкой территориальной целостности бывшей советской республики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был инициатором закрепления в Совете безопасности ООН обязательности Минских соглашений по урегулированию на Украине.

