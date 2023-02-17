Захарова: Лавров был инициатором резолюции СБ ООН по Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров был инициатором закрепления в Совете безопасности ООН обязательности Минских соглашений по урегулированию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт - лично ... Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что во время работы над Минскими соглашениями не исходил из того, что договоренности должны быть выполнены, напоминает Ura.ru.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не была пессимистично настроена на переговоры с Украиной, пишет РИА ФАН. Однако на заключительной стадии работы над соглашениями Москва чувствовала «определенный пессимизм».
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