Захарова: Лавров был инициатором резолюции СБ ООН по Минским соглашениям

«Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт - лично ... Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что во время работы над Минскими соглашениями не исходил из того, что договоренности должны быть выполнены, напоминает Ura.ru.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не была пессимистично настроена на переговоры с Украиной, пишет РИА ФАН. Однако на заключительной стадии работы над соглашениями Москва чувствовала «определенный пессимизм».

