СМИ: антироссийскую резолюцию вынесут в ГА ООН в годовщину спецоперации

Союзники Украины предложат на голосование антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Associated Press.

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Она призывает Москву немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с Украины в соответствии с ее «международно признанными границами». Документ предложили союзники Киева, его распространили среди 193 членов Генассамблеи.

Резолюция будет представлена в годовщину проведения специальной военной операции, 24 февраля.

Как сообщало ранее, конфликт вокруг Украины приближается к своей кульминации. Украинские Вооруженные силы ослаблены, поэтому скором времени может произойти переломный момент.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГенассамблея ООН
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