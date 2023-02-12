СМИ: антироссийскую резолюцию вынесут в ГА ООН в годовщину спецоперации
Союзники Украины предложат на голосование антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Associated Press.
Она призывает Москву немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с Украины в соответствии с ее «международно признанными границами». Документ предложили союзники Киева, его распространили среди 193 членов Генассамблеи.
Резолюция будет представлена в годовщину проведения специальной военной операции, 24 февраля.
Как сообщало ранее, конфликт вокруг Украины приближается к своей кульминации. Украинские Вооруженные силы ослаблены, поэтому скором времени может произойти переломный момент.
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