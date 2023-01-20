США не будут отправлять Украине Abrams из-за отсутствия смысла
Власти Соединенных Штатов не видят смысла в передаче Украине танков Abrams из-за сложностей их обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Министерства обороны США Сабрины Сингх.
«Обслуживание и высокая стоимость на поддержание танков Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент», — заявила она.
Ранее стало известно, что США начали массовую переброску танков M-1 Abrams и БМП Bradley в Польшу и Латвию. Танки и боевые машины начали прибывать в голландский порт Флиссинген, чтобы позже направиться в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.
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