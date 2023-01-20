США не будут отправлять Украине Abrams из-за отсутствия смысла

«Обслуживание и высокая стоимость на поддержание танков Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент», — заявила она.

Ранее стало известно, что США начали массовую переброску танков M-1 Abrams и БМП Bradley в Польшу и Латвию. Танки и боевые машины начали прибывать в голландский порт Флиссинген, чтобы позже направиться в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО.

