Он выступил против возможной отправки Киеву боевых машин Leopard 2. «Немецкие танки против России на Украине. Кстати, ваши деды уже пытались это сделать тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — напомнил парламентарий.

Быстрон считает, что немецкие депутаты должны подчиняться не НАТО, США и американским оружейным компаниям, а гражданам Германии.

Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Киеву показывает, что поддержка Украины со стороны западных государств понемногу сходит на нет. Вашингтон больше не испытывает былого энтузиазма в отношении помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

