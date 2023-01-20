В Германии пригрозили возвращением российских танков под Берлин
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон раскритиковал власти ФРГ за накачку Украины оружием, сообщает Ruptly.
Он выступил против возможной отправки Киеву боевых машин Leopard 2. «Немецкие танки против России на Украине. Кстати, ваши деды уже пытались это сделать тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — напомнил парламентарий.
Быстрон считает, что немецкие депутаты должны подчиняться не НАТО, США и американским оружейным компаниям, а гражданам Германии.
Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Киеву показывает, что поддержка Украины со стороны западных государств понемногу сходит на нет. Вашингтон больше не испытывает былого энтузиазма в отношении помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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