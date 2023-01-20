В Германии пригрозили возвращением российских танков под Берлин

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон раскритиковал власти ФРГ за накачку Украины оружием, сообщает Ruptly.

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Он выступил против возможной отправки Киеву боевых машин Leopard 2. «Немецкие танки против России на Украине. Кстати, ваши деды уже пытались это сделать тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — напомнил парламентарий.

Быстрон считает, что немецкие депутаты должны подчиняться не НАТО, США и американским оружейным компаниям, а гражданам Германии.

Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Киеву показывает, что поддержка Украины со стороны западных государств понемногу сходит на нет. Вашингтон больше не испытывает былого энтузиазма в отношении помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияТанкиГермания
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