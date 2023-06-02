В Европе раскритиковали Зеленского после его заявления о НАТО

Так он отреагировал на заявление главы государства о том, что Украина надеется получить четкое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. «Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО», – заявил бывший парламентарий.

Он указал, что речь идет о принятии в организацию «ультракоррумпированной страны», чье членство может привести к глобальной войне.

Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса не смогут предоставить Украине гарантии безопасности в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

