В Европе раскритиковали Зеленского после его заявления о НАТО
Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о членстве этой страны в Североатлантическом альянсе может привести к третьей мировой войне, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-депутата Европарламента Флориана Филлипо.
Так он отреагировал на заявление главы государства о том, что Украина надеется получить четкое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле. «Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО», – заявил бывший парламентарий.
Он указал, что речь идет о принятии в организацию «ультракоррумпированной страны», чье членство может привести к глобальной войне.
Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса не смогут предоставить Украине гарантии безопасности в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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