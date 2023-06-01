El País: НАТО предоставит Киеву лишь частичные гарантии безопасности
Члены Североатлантического альянса не смогут предоставить Украине гарантии безопасности в полном объеме. Об этом в статье для испанской газеты El País пишет обозреватель Мария Р. Саукильо.
В публикации говорится, что страны НАТО опасаются военного столкновения с Россией. США и их союзники не пойдут ради Украины на шаги, которые приведут к рискам конфликта с РФ, отметила автор.
«Военный альянс и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне», - констатировала обозреватель.
По этой причине НАТО рассматривает предоставление ограниченных гарантий безопасности Украине, сказано в статье.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности. Политик не уточнил, какие именно меры он имеет в виду, передает «Радиоточка НСН».
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