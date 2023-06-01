El País: НАТО предоставит Киеву лишь частичные гарантии безопасности

В публикации говорится, что страны НАТО опасаются военного столкновения с Россией. США и их союзники не пойдут ради Украины на шаги, которые приведут к рискам конфликта с РФ, отметила автор.

«Военный альянс и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне», - констатировала обозреватель.

По этой причине НАТО рассматривает предоставление ограниченных гарантий безопасности Украине, сказано в статье.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности. Политик не уточнил, какие именно меры он имеет в виду, передает «Радиоточка НСН».

