Блинкен: сейчас цель НАТО – успешное контрнаступление Украины
Для возвращения Украиной ранее утраченных земель Киев должен провести удачную военную кампанию, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Осло, передает РБК.
По его словам, цель, стоящая перед странами-членами Североатлантического альянса, заключается сейчас в том, чтобы контрнаступление Украины стало успешным.
«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине», — подчеркнул американский госсекретарь.
Он также анонсировал предстоящее углубление сотрудничества НАТО и Украины, а также полный переход украинской армии на стандарты альянса.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите НАТО основное внимание сосредоточится на помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru