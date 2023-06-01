Блинкен: сейчас цель НАТО – успешное контрнаступление Украины

Для возвращения Украиной ранее утраченных земель Киев должен провести удачную военную кампанию, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Осло, передает РБК.

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По его словам, цель, стоящая перед странами-членами Североатлантического альянса, заключается сейчас в том, чтобы контрнаступление Украины стало успешным.

«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине», — подчеркнул американский госсекретарь.

Он также анонсировал предстоящее углубление сотрудничества НАТО и Украины, а также полный переход украинской армии на стандарты альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите НАТО основное внимание сосредоточится на помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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