Блинкен: сейчас цель НАТО – успешное контрнаступление Украины

По его словам, цель, стоящая перед странами-членами Североатлантического альянса, заключается сейчас в том, чтобы контрнаступление Украины стало успешным.

«Наш немедленный фокус в наращивании до максимума нашей поддержки Украине», — подчеркнул американский госсекретарь.

Он также анонсировал предстоящее углубление сотрудничества НАТО и Украины, а также полный переход украинской армии на стандарты альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите НАТО основное внимание сосредоточится на помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



