В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал об угрозе с воздуха звучит в Черниговской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях объявили практически одновременно. Сигнал прозвучал в 22:35 по московскому времени.
Информации и пострадавших и разрушениях не поступало.
Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. В Кремле обвинили в произошедшем Киев.
В Москве 9 марта прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, передает «Радиоточка НСН».
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