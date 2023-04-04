Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов

Вооруженные силы России сумели нарушить на Украине выпуск ряда типов вооружения, нанеся удары по производству высокоточным оружием. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, по его словам, в результате обстрелов военных объектов удалось добиться нарушения снабжения подразделений вооружённых сил Украины снарядами и топливом. Как отмечает RT, глава Минобороны ранее распорядился ка минимум удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения на предприятиях корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

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Как передает НСН, в ночь на вторник в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в частности в Одесской области. В самом городе прогремела серия взрывов, возник пожар на аэродроме «Школьный», который используется ВСУ.

По данным украинских властей, российская армия предприняла атаку беспилотниками. Как утверждает командование ВСУ, большинство из них сбиты средствами противовоздушной обороны.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСергей Шойгу

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