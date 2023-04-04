Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов
Вооруженные силы России сумели нарушить на Украине выпуск ряда типов вооружения, нанеся удары по производству высокоточным оружием. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кроме того, по его словам, в результате обстрелов военных объектов удалось добиться нарушения снабжения подразделений вооружённых сил Украины снарядами и топливом. Как отмечает RT, глава Минобороны ранее распорядился ка минимум удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения на предприятиях корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Как передает НСН, в ночь на вторник в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в частности в Одесской области. В самом городе прогремела серия взрывов, возник пожар на аэродроме «Школьный», который используется ВСУ.
По данным украинских властей, российская армия предприняла атаку беспилотниками. Как утверждает командование ВСУ, большинство из них сбиты средствами противовоздушной обороны.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»
- Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
- В Кремле ответили на призывы закрыть «Википедию»
- Песков: Часть зерновой сделки до сих пор не реализовали
- Песков заявил о контрмерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
- Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
- Нарышкин объяснил причину «военных» настроений в Польше
- Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой»
- Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов
- Нарышкин: Запад убеждает Грузию открыть «второй фронт» против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru