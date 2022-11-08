В Донецке из-за обстрела ВСУ повреждены дома и трубы теплотрассы

Кафедра детской стоматологии Донецкого университета, многоквартирные жилые дома и трубы теплотрассы повреждены при обстреле Ленинского района Донецка войсками Украины. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что повреждения были зафиксированы по 16 адресам. При этом 12 частных и три многоквартирных жилых дома были повреждены в результате обстрелов Ленинского района Донецка.

Ранее в результате обстрела Донецка военнослужащими ВСУ вспыхнул пожар в здании, занимаемом управлением железными дорогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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