Стремоусов заявил о стабильном состоянии обстрелянной ВСУ плотины Каховской ГЭС
Плотина Каховской ГЭС находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Накануне стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС из реактивных систем залпового огня HIMARS. Одна из запущенных ракет попала в шлюз гидроэлектростанции, причинив некритические разрушения.
«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал Стремоусов в Telegram.
Кроме того, замглавы администрации региона сообщил, что линия фронта на Херсонском направлении остается без изменений.
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