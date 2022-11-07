Стремоусов заявил о стабильном состоянии обстрелянной ВСУ плотины Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ракета ВСУ попала в дамбу Каховской ГЭС

Накануне стало известно, что украинские войска нанесли ракетный удар по ГЭС из реактивных систем залпового огня HIMARS. Одна из запущенных ракет попала в шлюз гидроэлектростанции, причинив некритические разрушения.

«Каховская плотина находится в стабильном положении», — написал Стремоусов в Telegram.

Кроме того, замглавы администрации региона сообщил, что линия фронта на Херсонском направлении остается без изменений.

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ФОТО: t.me/Stremousov_Kirill
ТЕГИ:РегионыГЭСХерсон
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