В Донбассе украинский военный подорвался на мине

В населенном пункте Шумы в Донецкой области украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщается на странице украинской группировки «Север» в Facebook.

Ребенок погиб в Донецке после атаки украинского дрона

Напомним, 26 марта стало известно о том, что в Шумах в результате минометного обстрела погибли четыре военных ВСУ, двое были ранены.

Ранее стало известно, что Киев активизировал действия Вооруженных сил Украины на подконтрольной территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Украинская военная техника и вооружение появились в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеГибельДонбассВойна В Донбассе
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