В Донбассе украинский военный подорвался на мине

Напомним, 26 марта стало известно о том, что в Шумах в результате минометного обстрела погибли четыре военных ВСУ, двое были ранены.

Ранее стало известно, что Киев активизировал действия Вооруженных сил Украины на подконтрольной территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Украинская военная техника и вооружение появились в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

