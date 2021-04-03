В Донецке погиб ребенок после атаки украинского беспилотника
Пятилетний ребенок погиб на западе Донецка из-за разорвавшегося самодельного взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на поселок Александровское. В результате погиб ребенок 2016 года рождения», — добавили военные.
Уточняется, что ранения различной степени тяжести получила 67-летняя жительница в населенном пункте Александровское, который атаковали украинские военные, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что Киев активизировал действия Вооруженных сил Украины на подконтрольной территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Украинская военная техника и вооружение появились в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе действует запрет на ведение огня. Он предусматривает также запрет на применение сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения, размещение боевой техники и вооружения поблизости и непосредственно в населенных пунктах, а также наступательные и разведывательно-диверсионные операции.
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