Милиция ЛНР фиксирует размещении боевой техники Украины в жилых районах Донбасса

Уточняется, что в населенном пункте Орехово-Донецкое вблизи жилых домов разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину.

«В зоне ответственности 59-й бригады [Вооруженных сил Украины] в районе н.п. Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30», — цитирует официальное сообщение Газета.ru.

В ДНР также фиксируют рост напряженности вдоль линии соприкосновения огня и усиление обстрелов в Донбассе украинской армией. Накануне, 2 апреля, со стороны киевской территории по позиции ополченцев восемь раз открывали огонь из минометов калибром 120 мм и гранатометов, а также вооружения БМП-1. Об этом сообщают представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сообщалось, что впервые с конца июля 2020 года ВСУ применили на Донбассе артиллерийский огонь.



