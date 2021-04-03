Милиция ЛНР фиксирует размещении боевой техники Украины в жилых районах Донбасса
Украинская военная техника и вооружение появились в жилых районах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Киев активизировал действия Вооруженных сил Украины на подконтрольной территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Уточняется, что в населенном пункте Орехово-Донецкое вблизи жилых домов разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину.
«В зоне ответственности 59-й бригады [Вооруженных сил Украины] в районе н.п. Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122 мм буксируемых гаубиц Д-30», — цитирует официальное сообщение Газета.ru.
В ДНР также фиксируют рост напряженности вдоль линии соприкосновения огня и усиление обстрелов в Донбассе украинской армией. Накануне, 2 апреля, со стороны киевской территории по позиции ополченцев восемь раз открывали огонь из минометов калибром 120 мм и гранатометов, а также вооружения БМП-1. Об этом сообщают представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что впервые с конца июля 2020 года ВСУ применили на Донбассе артиллерийский огонь.
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