В Донбассе погиб сотрудник офиса Зеленского

Это произошло на передовой. Титаренко работал главным консультантом директората офиса по внутренней и гуманитарной политике. Неизвестно, как он оказался в ДНР.

Ермак принес соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее стало известно о гибели журналиста AFP под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

