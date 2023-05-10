В Донбассе погиб сотрудник офиса Зеленского

В Донецкой народной республике погиб сотрудник офиса украинского лидера Алексей Титаренко, сообщил в Telegram глава офиса Андрей Ермак.

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Это произошло на передовой. Титаренко работал главным консультантом директората офиса по внутренней и гуманитарной политике. Неизвестно, как он оказался в ДНР.

Ермак принес соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее стало известно о гибели журналиста AFP под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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