В Донбассе погиб сотрудник офиса Зеленского
10 мая 202306:44
В Донецкой народной республике погиб сотрудник офиса украинского лидера Алексей Титаренко, сообщил в Telegram глава офиса Андрей Ермак.
Это произошло на передовой. Титаренко работал главным консультантом директората офиса по внутренней и гуманитарной политике. Неизвестно, как он оказался в ДНР.
Ермак принес соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее стало известно о гибели журналиста AFP под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru