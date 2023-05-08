Пригожин заявил о новых героях России на кладбище погибших бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин открыл памятник погибшим бойцам и возложил к нему цветы на кладбище под Екатеринбургом. Видео-ролик опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.
Пригожин считает, что россияне привыкли к памятникам времен Великой Отечественной войны и братским могилам солдат.
«Сейчас мы должны понимать, что наша страна получила новых героев и новую веху нашей истории. Поэтому этот памятник - тем, кто погиб на новой войне нового витка нашей великой истории... Братские могилы, я думаю, тоже появятся», - сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Он заявил, что каждый из похороненных на кладбище ЧВК погиб героем.
Ранее подразделения частной военной компании «Вагнер» за сутки 30 апреля продвинулись в Артемовске (Бахмуте) еще на 230 метров, потери убитыми составили 99 человек, сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru