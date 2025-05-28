За последние часы на подлете к Москве отражена атака 26 беспилотников ВСУ

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 24 БПЛА, летевших на столицу.

По данным Telegram-канала Mash, жители Подольска сообщают о перебоях в работе мобильного интернета, в городе звучит сирена.

Ранее за три часа силы ПВО перехватили 112 БПЛА ВСУ над регионами РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

