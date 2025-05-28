За последние часы на подлете к Москве отражена атака 26 беспилотников ВСУ
28 мая 202503:01
Еще два беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, атаковавших Москву, уничтожены, сообщает в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила атаку 24 БПЛА, летевших на столицу.
По данным Telegram-канала Mash, жители Подольска сообщают о перебоях в работе мобильного интернета, в городе звучит сирена.
Ранее за три часа силы ПВО перехватили 112 БПЛА ВСУ над регионами РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru