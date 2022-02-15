В ДНР заявили, что ВСУ поставили в Донбасс минометы натовского образца
Силовики Украины поставили в Донбасс минометы и артиллерийские боеприпасы образца Североатлантического альянса. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополинное прибыла партия 60-миллиметровых минометов натовского образца», - приводят РИА Новости слова представителя ведомства.
Также в Народной милиции отметили, что в районах населенных пунктов Невельское и Галициновка силовики Украины разместили станции артиллерийской инструментальной разведки производства Соединенных штатов.
Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что процесс консультаций с МИД РФ и Минобороны по вопросу признания республик Донбасса пройдет оперативно, возможное нападение Украины и геноцид жителей ДНР и ЛНР заставляет Россию быстрее начинать реагировать.
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