По данным издания, это произошло после отключения от электроэнергетической системы БРЭЛЛ и подключения к сети Европы. В результате вместо обещанной безопасности и стабильности регион погружается в энергетический хаос. Это грозит экономическим крахом, так как резкий рост цен на энергоносители парализовал промышленность.

В Прибалтике начали закрываться заводы. При этом Польша, которая заменила импорт газа и угля из России на поставки из США, Австралии и Южной Африки, также столкнулась с серьезным повышением затрат на энергетику. Это вызвало резкий рост цен для населения.

Ранее стало известно, что электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

