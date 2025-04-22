СМИ: Польша и Прибалтика оказались в энергетическом хаосе
Польша и страны Прибалтики рискуют столкнуться с энергетическим крахом, сообщает NDP.
По данным издания, это произошло после отключения от электроэнергетической системы БРЭЛЛ и подключения к сети Европы. В результате вместо обещанной безопасности и стабильности регион погружается в энергетический хаос. Это грозит экономическим крахом, так как резкий рост цен на энергоносители парализовал промышленность.
В Прибалтике начали закрываться заводы. При этом Польша, которая заменила импорт газа и угля из России на поставки из США, Австралии и Южной Африки, также столкнулась с серьезным повышением затрат на энергетику. Это вызвало резкий рост цен для населения.
Ранее стало известно, что электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru