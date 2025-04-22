Названы вероятные приемники папы римского

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил о трех возможных претендентах на папский престол, сообщает РИА Новости.

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Он лично общался с папой Римским Франциском. Среди претендентов — кардиналы Глаудио Гуджеротти, Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи. Севастьянов отметил, что многие католики заинтересованы в том, чтобы папа Римский был также итальянцем, потому что уже долгое время этот пост возглавляют иностранцы, начиная с Иоанна Павла II.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице в Риме. Франциск заранее позаботился о финансировании своих похорон, и средства на эти нужды уже были переданы в базилику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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