Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов
Стоимость доллара 21 апреля продолжила снижаться, сообщает «РЕН ТВ».
Индекс американской валюты опустился ниже 98 пунктов. Это произошло впервые с 31 марта 2022 года.
Ослабление доллара происходит на фоне опасений по поводу Федеральной резервной системы США, которые вызваны заявлениями о том, что президент США Дональд Трамп продолжает изучать возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.
Официальный курс американского доллара, установленный Центробанком РФ, впервые с лета 2023 года опустился ниже 81 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru