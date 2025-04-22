Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов

Стоимость доллара 21 апреля продолжила снижаться, сообщает «РЕН ТВ».

Минэк: Доллар к концу года будет стоить 98,7 рублей

Индекс американской валюты опустился ниже 98 пунктов. Это произошло впервые с 31 марта 2022 года.

Ослабление доллара происходит на фоне опасений по поводу Федеральной резервной системы США, которые вызваны заявлениями о том, что президент США Дональд Трамп продолжает изучать возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.

Официальный курс американского доллара, установленный Центробанком РФ, впервые с лета 2023 года опустился ниже 81 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СШАДоллар

Горячие новости

Все новости

партнеры