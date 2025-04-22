В Татарстане хотят убрать алкоголь с витрин магазинов

В Татарстане депутаты госсовета рассматривают проект закона об ограничении визуальной демонстрации алкоголя в магазинах, сообщает РИА Новости.

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Инициатива принадлежит депутату госсовета Ильдару Шамилову. Предлагается штраф за визуальную демонстрацию спиртного для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Депутаты предложили закрывать алкоголь шторами или прочими конструкциями.

Ранее продажу алкоголя предложили ограничить в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ТатарстанАлкоголь

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